هيلاس فيرونا يتعادل مع كريمونيزي سلبيا في الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا، فيتو
هيلاس فيرونا، فيتو

انتهت مباراة هيلاس فيرونا ضد كريمونيزي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب مارك بينتجودي، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

بهذه النتيجة، يحتل فريق كريمونيزي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط، بينما يحتل هيلاس فيرونا المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

فوز ميلان على بولونيا 

انتهت مباراة ميلان ضد بولونيا بنتيجة 0/1 للروسونيري، في المباراة التي جرت، على ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي.

سجل لوكا مودريتش هدف ميلان في شباك بولونيا في الدقيقة 61.

هيلاس فيرونا فيرونا كريمونيزي الدوري الإيطالي

