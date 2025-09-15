المطربة بوسي تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها (صور)

احتفلت المطربة الشعبية بوسي بعيد ميلادها، مع عدد من أصدقائها من خارج الوسط الفني، حيث اقيم الاحتفال بأحد الأماكن العامة بمنطقة التجمع الخميس، وحضره عدد قليل من أصدقاء بوسي المقربين.

ونشرت بوسي عددا من الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أسود اللون، وحقيبة فوشيا.

من جانب آخر كان قد أكد المطرب الشعبي محمود الليثي، أنه يعتز بصداقة المطربة بوسي، ويعتبرها أختًا له، وليست مجرد زميلة أو صديقة.



محمود الليثي وبوسي

وأضاف الليثي في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن بوسي هي شريكة أساسية في نجاحه، حيث يعتبرها هي تميمة الحظ التي عبر بها إلى النجومية الكبيرة في مجال الغناء الشعبي، وذلك بسبب الأغنيات التي جمعتهما معًا، سواء داخل الأفلام السينمائية أو الأغنيات المنفردة.

وأضاف الليثي أنه دائما يقول لها “انتي نص نجاحي”، كما أن بوسي فنانة قوية وصاحبة موهبة كبيرة، لذلك هي تستحق المكانة التي فيها الآن بل أفضل من ذلك"

