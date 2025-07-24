الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة مدينة السادات

المجلس الاعلي للجامعات،
المجلس الاعلي للجامعات، فيتو

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة مدينة السادات، وذلك بالإشارة إلى صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (١٣٥١) بتاريخ 20-7-2025، بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح  الدكتور رئيس جامعة مدينة السادات.

وأوضح المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٩ - وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٨/١٤ بمقر امانة المجلس الأعلى للجامعات، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرا.

 
وأضاف الأعلى للجامعات أنه من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٨/١٤ إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن يتم تلقي الطعون من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٨/١٧ وحتى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٨/١٨.

وتابع المجلس أنه من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٩ اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين، بالاضافة الي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٠ تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة.


وأشار المجلس أنه سيتم تحديد موعد المقابلات المرشحين لمنصب رؤساء الجامعات بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية كما هو مذكور أعلاه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي والبحث العلمي الاعلى للجامعات جامعة مدينة السادات وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025.. الدليل الشامل للتسجيل على الموقع الإلكتروني.. قائمة بأسماء المعامل في المحافظات.. وعدد الرغبات المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة

قواعد ترتيب رغبات الطلاب في موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

تنسيق الجامعات 2025، الكليات المتاحة لطلاب الشعب العلمية والأدبية ومؤشرات القبول

قائمة بالجامعات الأهلية المعتمدة في مصر والحدود الدنيا للقبول

الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا مسار الأعمال

الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للشعب المختلفة في الثانوية العامة

المستندات المطلوبة لتقديم الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس للعام 2025/2026

الأكثر قراءة

رسائل السيسي ومدبولي حسمت الأمر، موعد صدور قانون الإيجار القديم

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 24 يوليو 2025

موعد حصول مستأجر الإيجار القديم على وحدة سكنية بديلة

مقطع مرعب، لحظة تحطم طائرة خفيفة ومصرع ركابها (فيديو)

تنسيق الجامعات 2025، معلومات مهمة عن الجامعات الأهلية

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

أخبار مصر: كارثة جديدة لـ 5 أطفال بالمنيا، سائق قطار يرفض التحرك لغياب الكمسري، رسالة راغب علامة لـ فتوح بعد أزمة الزمالك

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

إزاي تحجز تذاكر عروض المهرجان القومي للمسرح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

هل ورد دعاء التوفيق والنجاح في السنة النبوية؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية