أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة مدينة السادات، وذلك بالإشارة إلى صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (١٣٥١) بتاريخ 20-7-2025، بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح الدكتور رئيس جامعة مدينة السادات.

وأوضح المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٩ - وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٨/١٤ بمقر امانة المجلس الأعلى للجامعات، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرا.



وأضاف الأعلى للجامعات أنه من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٨/١٤ إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن يتم تلقي الطعون من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٨/١٧ وحتى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٨/١٨.



وتابع المجلس أنه من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٩ اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين، بالاضافة الي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٠ تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة.



وأشار المجلس أنه سيتم تحديد موعد المقابلات المرشحين لمنصب رؤساء الجامعات بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية كما هو مذكور أعلاه.

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