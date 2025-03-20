الحلقة 20 من الحلانجي، دفن آيتن عامر وعبير صبري تبدأ في التقرب من شقيق محمد رجب

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الحلانجي، دفن سماح "أيتن عامر" التي وقعت أثناء حفل زفافها على طه الحلانجي.



ويحاول المعلم خليل "محمد لطفي" التعاون مع سعيد "أحمد وفيق" كي يعرف كل شيء عن شقيقه طه الحلانجي، وأن يعرف كل الأشياء التي جعل الحلانجي يقوم عملية السرقة المتفقة عليها.

وتبدأ عبير صبري في مصالحة زوجها بكل بعد أن قام بجعلها تمضي علي ورقة اعتراف بقتل المحامي الخاص به، وتطلب منه أن يقوم بتقطيع هذه الورقة التي قامت بالإمضاء عليها.

ويتقابل كل من؛ مطاوع وطه الحلانجي على قبر سماح، ويعترف مطاوع بحب سماح، في صدمة منه لا يصدق خبر وفاتها.

ويقوم سعيد الحلانجي بالعمل مع عبير صبري وزوجها، ويبدأ في استلام العمل معهم، وتبدأ عبير صبري في رمي شباكها حول سعيد كي تتقرب منه.



تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل الحلانجي

تشهد أحداث الحلقة 19 من مسلسل الحلانجي قيام طه بإخبار سماح بأنه سيقوم بحفل الزفاف قريبًا، كي يتم السفر للخارج لتتلقى العلاج.

ويحاول سعيد "أحمد وفيق" بمحاولة قتل ورد "إيناس النجار" بعد تهديدها له بأنها ستقوم بأخذ ابنها منه.



وتقوم جي جي التي تلعب دورها الفنانة عبير صبري بقتل محامي زوجها بعد أن ضبطه وهو يقوم بسرقة أوراق من مكتبه، ويقوم زوجها بمساعدتها بشرط أن توقع على ورقة أنها قامت بقتله.

ويقوم المعلم خليل “محمد لطفي” بتغير كل الخطط التي كان قد رسمها لطه الحلانجي، كي يأتي بالأوراق المهمة من مكتب محمود قابيل.

ويقرر طه الحلانجي قيام حفل زفافه وهو وسماح "أيتن عامر" والتي تتوفر خلال حفل الزفاف.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحلانجي

وشهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحلانجي، ظهور طه الحلانجي في رحلة للأيتام وهو ابن أخيه يس، مع ابنة محمود قابيل رجل الأعمال الذي يعمل معه.



ويقوم محروس "محمود حمدان" بتعنيف زوجته "وردة" إيناس النجار بسبب دعابها الزائد مع المعلم خليل "محمد لطفي"، ويخبره أن سيارته تم سرقتها ومطلوب فدية مليون جنيه.



وتحاول جي جي "عبير صبري" وطارق صبري الإيقاع بطه الحلانجي بسبب الفيديوهات التي حصل عليها وهم في أوضاع مخلة.

الحلقة 17 من مسلسل الحلانجي

وتصاعدت وتيرة الأحداث في الحلقة 17 من مسلسل "الحلانجي"، حيث يشهد المشاهدون مواجهة قوية بين أيتن عامر وابن عمها مختار، الذي يقوم بفضح طه الحلانجي وكشف ملف سجنه لمدة 3 سنوات، مما يصدم الجميع.



وفي سياق آخر، يحتدم الخلاف بين طه الحلانجي والمعلم خليل، الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي، مما يضيف مزيدًا من التوتر إلى الأحداث.



كما يتعرض الفنان محمود قابيل لأزمة كبيرة داخل الفندق الذي يمتلكه، إلا أن طه الحلانجي يتدخل بسرعة لحل الأزمة وتدبير كل شيء. وعلى جانب آخر، يشارك طه الحلانجي في إحياء حفل زفاف داخل الفندق الذي يعمل فيه، ويقوم بأداء أغنية "كاريزما عالية"، في مشهد يجمع بين الدراما والتسلية.



أما سعيد، الذي يجسد دوره الفنان أحمد وفيق، فيواجه صدمة كبيرة بعد رفضه من العمل، حيث يتفاجأ بأن مديره يخبره بأنه سبق ووقع على استقالة مسببة قبل استلام الوظيفة.



وفي إطار آخر، يحاول محمود قابيل التدخل لحل الخلاف بين عبير صبري وزوجها، بعد أن طلقها 3 مرات، في محاولة لرأب الصدع بينهما.



وتنتهي الحلقة بمواجهة حاسمة بين أيتن عامر وطه الحلانجي، حيث تطلب منه الابتعاد عنها بعد أن اكتشفت سجنه السابق، مؤكدة أنها لا تريد أموالًا حرامًا، بينما يحاول طه الحلانجي الدفاع عن نفسه وشرح حقيقة الأمر لها.

أحداث الحلقة 16 من الحلانجي

و شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحلانجي وقوف طه الحلانجي بجانب ياسمين ابنة محمود قابيل في عودة جميع حقوقها من زوجها طارق صبري، ويتعرض طه الحلانجي لحادث سيارة ويتم نقله للمستشفى.

ويقوم سعيد "أحمد وفيق" بمحاولة قتل وردة "إيناس النجار" وتقوم بخطفه، وتساوم شقيقه طه أن يأتي لها بأموالها التي سرقها زوجها منها، مقابل أن تترك شقيقه.

ويكتشف زوج عبير صبري خيانتها ويقوم بالانفصال عنها، ويقوم باسترجاع كل حقوقه منها.

ويقوم مطاوع بالبحث حول طه الحلانجي إلي أن يأتي بورقة سجنه 3 سنوات ويعطيها لخطيبته، كي يكشف سره أمامها.

أحداث الحلقة 15 من الحلانجي

و شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل الحلانجي، سرقة مكتب طارق صبري، كما يقوم المعلم خليل "محمد لطفي" بتكليف نصاب آخر بمهمة سرقة رجل الأعمال الذي يقوم بدوره الفنان محمود حميدة.

وتتعرض سماح "أيتن عامر" لوعكة صحية ولكن تخفي تعبها عن طه الحلانجي “محمد رجب”، وتذهب لوالدة طه الحلانجي ميمي جمال، التي تقرر أن تقيم لهم حفل زفاف قريبًا.

ويقوم طه الحلانجي بالذهاب لمجدي "طارق صبري" ليخبره بحادث السرقة التي تعرض لها وعدم الإبلاغ عنها، بسبب الفيديوهات المخلة التي قام بتصويرها لبعض السيدات ومنهم عبير صبري.

ويهدده طه الحلانجي مقابل 10 ملايين جنيه إن لم يقوم بدفعهم سيتم نشر الفيديوهات المخلة له، وأن يتنازل عن محضر استلام الفيلا من زوجته.

ويقوم طارق صبري بالانفصال عن زوجته بسبب تهديد طه الحلانجي له، ويقوم بإمضاء شيك بـ10 ملايين جنيه، كما يقوم بالسؤال عن سوسن "عبير صبري" وأن لها أكثر من 13 فيديو خارج.

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