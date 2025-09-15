قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته اليوم الاثنين، خلال المشاركة بـ القمة العربية الإسلامية الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة:ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطر ونطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل.



الرئيس الفلسطيني: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطر

وأضاف محمود عباس أبو مازن: المساس بأي دولة عربية وإسلامية هو مساس بنا جميعا ومفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يكمن بوقف حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأرض.

وتابع: مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يمكن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.