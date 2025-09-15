حملات تفتيشية موسعة بسيدي جابر لإزالة المخالفات وضبط الأسواق بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، خلال زيارته الميدانية لمنطقة سيدي جابر، والتي شدد خلالها على ضرورة إعادة الانضباط للشارع السكندري، والتعامل الفوري مع كافة المخالفات والإشغالات والتفتيش على المحال وضبط الأسعار.

شُكّلت لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

ونفذت اللجنة حملات موسعة استهدفت شارع توت عنخ آمون ومنطقة سموحة خلف محطة قطار سيدي جابر بنطاق حي شرق، حيث شملت الأعمال التفتيش على المحال العامة لمتابعة مدى التزامها بالأسعار المقررة والتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات الصحية، إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات ومنع حالات الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن إزالة تعديات ٦ محال مخالفة على رصيف المشاة، و٢ كرفان مخالف وغلق وتشميع ٦١ منشأة تدار بدون ترخيص،فضلًا عن تحرير ٨٧ محضر مخالفة متنوع شملت مخالفات بيئية وصحية وتموينية وإشغالات طريق ورخص محال وحماية مستهلك وكهرباء وأمن صناعي.

وقد تم إعدام ٩٠ كجم من المواد الغذائية الفاسدة و٥٠ لترًا من زيوت الطعام المستهلكة وتم التحفظ على ١٣٥٠٠ عبوة بسكويت غير صالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر، والتحفظ على ٩ دراجات نارية غير مرخصة.

كما تم إزالة كافة التند والإعلانات المخالفة على سور محطة سيدي جابر، بما يساهم في استعادة المظهر الحضاري للمنطقة وفتح الممرات أمام حركة المارة.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار الحملات التفتيشية الدورية في جميع الأحياء تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى الشارع السكندري والحفاظ على الصحة العامة وحقوق المواطنين.

كما تهيب المحافظة بأصحاب المحال والمنشآت ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المقررة، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المواطنين أو تعيق حركة المرور والمارة.

