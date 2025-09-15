قمة مصرية قطرية بالدوحة.. السيسي يؤكد لـ تميم تضامن مصر الكامل مع بلاده واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك عقب وصول الرئيس إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية.

السيسي يعزي قطر في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص تعازيه للأمير وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مجددًا إدانة مصر واستنكارها لهذا الانتهاك السافر للسيادة القطرية، ومؤكدًا تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها.

أمير قطر يثمن الموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية

ومن جانبه، ثمّن الأمير تميم بن حمد مشاركة الرئيس في القمة، معربًا عن تقديره الكبير للموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية.

تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الزعيمان على أهمية بلورة رؤية مشتركة للعمل العربي الجماعي، وتشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي.

الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

كما تم التأكيد ضرورة مواصلة المساعي للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

السيسي يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل اليوم إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.

تضامن مصر الكامل مع دولة قطر

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي تأكيدًا على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، حكومةً وشعبًا، وتجسيدًا لموقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة هذا العدوان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

السيسي يلقي كلمة مصر

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس سيُلقي كلمة مصر خلال أعمال القمة الاستثنائية، يستعرض فيها رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد على ثوابت السياسة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

