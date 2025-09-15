الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

23 سبتمبر، النطق بالحكم في اتهام البلوجر علاء الساحر بالنصب

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

 حجزت محكمة أكتوبر جلسة محاكمة البلوجر علاء الساحر في اتهامه بالنصب على أحد الأشخاص بتداول الأوراق الرقمية، لجلسة 23 سبتمبر للحكم.

 

بلاغ من فني صيانة إلكترونيات يتهم البلوجر علاء الساحر 

 وكان قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من فني صيانة إلكترونيات يتهم فيه البلوجر علاء الساحر بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 80 ألف جنيه، بعدما أوهمه بالاستثمار في العملات الرقمية عبر الإنترنت مقابل أرباح شهرية.

وأضاف المتهم أن البلوجر علاء الساحر حصل منه على المبلغ منذ 3 أشهر بدعوى تشغيله في سوق العملات الرقمية، إلا أنه لم يفي بوعوده ولم يرد الأموال.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استدعاء المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بإنفاق المبلغ على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

محكمة اكتوبر البلوجر علاء الساحر الاستثمار في العملات الرقمية النيابة العامة قسم شرطة ثالث اكتوبر مديرية أمن الجيزة

