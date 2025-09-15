الإثنين 15 سبتمبر 2025
أخبار مصر

أول صورة للأسورة الذهبية المختفية بالمتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير،
المتحف المصري بالتحرير، فيتو

 حصلت “فيتو” على أول صورة للأسورة الذهبية النادرة لأحد ملوك الأسرة الـ21، والتي اختفت من خزينة قسم الترميم بـالمتحف المصري بالتحرير.

الاسورة الذهبية النادرة قبل اختفائها من المتحف المصري بالتحرير 
الأسورة الذهبية النادرة قبل اختفائها من المتحف المصري بالتحرير، فيتو 

وبدأت الجهات المختصة التحقيق في اختفاء الأسورة الذهبية النادرة لأحد ملوك الأسرة الـ21، من داخل خزينة قسم الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.
 

القطع الأثرية المختفية من المتحف المصري بالتحرير 
القطع الأثرية المختفية من المتحف المصري بالتحرير، فيتو

اختفاء أسورة ذهبية نادرة من المتحف المصري بالتحرير 

 وترجع تفاصيل الكشف عن اختفاء القطع الأثرية النادرة أثناء تجهيز القطع الأثرية داخل الصناديق المخصصة لها للسفر للمشاركة في معرض أثري بإيطاليا، حيث ما زال مصير القطعة الأثرية غامضا حتى الآن.

 

وكان من المقرر أن تشارك وزارة السياحة والآثار في معرض أثري تحت اسم “كنوز الفراعنة” في الاسكوديري ديل كويريناله بروما في الفترة من 24 أكتوبر المقبل إلى 3 مايو من العام المقبل، ويضم 130 قطعة أثرية تروي قصة الحضارة المصرية العريقة عبر حقب زمنية متعددة، حيث فؤجي فرق التعليق بعدم وجود اسورة ذهبية نادرة لأحد ملوك الأسرة الـ21 كان مقررا سفرها ضمن القطع الأثرية المشاركة في المعرض الخارجي، حيث اختفت من داخل خزينة قسم الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.

فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء القطعة الأثرية

وتواصل جهات التحقيق استجواب بعض العاملين بالمتحف، كما تم التحفظ على هواتفهم لمعرفة تفاصيل اختفاء القطعة الأثرية.
من جانبها حاولت “فيتو” التواصل مع المسئولين بوزارة السياحة والآثار والمتحف المصري بالتحرير، حيث رفضوا التعليق على الواقعة لحين انتهاء التحقيق أو العثور على القطعة الأثرية.


 

