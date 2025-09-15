بث مباشر.. بدء أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة فى الدوحة

انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة فى الدوحة، بحضور قادة وزعماء الدول المشاركين، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر.

وصول أردوغان إلى قطر

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة اليوم، وذلك للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة.

وكان في استقباله والوفد المرافق، لدى وصوله مطار حمد الدولي، الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع والدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.

لقاء الرئيس السيسي وأمير قطر

فى ذات السياق قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أعقاب وصوله إلى الدوحة للمشاركة في القمة الطارئة.

وأضاف أن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن تعازيه للأمير وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة الثلاثاء الماضي، مجددا إدانة القاهرة لانتهاك السيادة القطرية.

