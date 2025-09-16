كشفت مصلحة الضرائب المصرية، الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والتي تُعد من الأدوات الأساسية لتحديث وتطوير النظام الضريبي في مصر.

يأتي ذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.

الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

وأشارت المصلحة إلى أن الفاتورة الإلكترونية تُستخدم في المعاملات بين ممول وممول آخر، أي بين كيانات تجارية، ويُشترط أن تتضمن توقيعًا أو ختمًا إلكترونيًا لضمان صحتها القانونية، كما تُسجل آليًا ضمن منظومة الفواتير التابعة للمصلحة.

أما بالنسبة لـ الإيصال الإلكتروني، فأوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أنه يُستخدم في التعاملات التي تتم بين ممول ومستهلك نهائي، ولا يتطلب توقيعًا إلكترونيًا، لكنه يستوجب وجود شهادة ختم إلكتروني للممول، لأنها تسهم في عملية التسجيل التلقائي على المنظومة.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن العمل بمنظومة الإيصال الإلكتروني يتطلب توفير أجهزة نقاط البيع (POS) أو نظام محاسبي متصل بطابعة فواتير، بشرط أن يكون مسجلًا لدى المصلحة.

ودعت المصلحة جميع الممولين إلى ضرورة التعرف على تفاصيل المنظومتين، واتباع التعليمات اللازمة لتفادي أية مخالفات، مؤكدة أنها توفر قنوات اتصال للاستفسارات من خلال الخط الساخن (16395)، أو عبر خط الإبلاغ عن التهرب الضريبي (16189).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.