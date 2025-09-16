الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

الفاتورة الالكترونية،
الفاتورة الالكترونية، فيتو

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والتي تُعد من الأدوات الأساسية لتحديث وتطوير النظام الضريبي في مصر.

يأتي ذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.

 

الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

وأشارت المصلحة إلى أن الفاتورة الإلكترونية تُستخدم في المعاملات بين ممول وممول آخر، أي بين كيانات تجارية، ويُشترط أن تتضمن توقيعًا أو ختمًا إلكترونيًا لضمان صحتها القانونية، كما تُسجل آليًا ضمن منظومة الفواتير التابعة للمصلحة.

أما بالنسبة لـ الإيصال الإلكتروني، فأوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أنه يُستخدم في التعاملات التي تتم بين ممول ومستهلك نهائي، ولا يتطلب توقيعًا إلكترونيًا، لكنه يستوجب وجود شهادة ختم إلكتروني للممول، لأنها تسهم في عملية التسجيل التلقائي على المنظومة.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن العمل بمنظومة الإيصال الإلكتروني يتطلب توفير أجهزة نقاط البيع (POS) أو نظام محاسبي متصل بطابعة فواتير، بشرط أن يكون مسجلًا لدى المصلحة.

ودعت المصلحة جميع الممولين إلى ضرورة التعرف على تفاصيل المنظومتين، واتباع التعليمات اللازمة لتفادي أية مخالفات، مؤكدة أنها توفر قنوات اتصال للاستفسارات من خلال الخط الساخن (16395)، أو عبر خط الإبلاغ عن التهرب الضريبي (16189).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفاتورة الالكترونية الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصرية المنظومة الضريبية النظام الضريبي تطوير النظام الضريبي في مصر

الأكثر قراءة

غزة تتعرض لأعنف قصف جوي إسرائيلي وسقوط عشرات الشهداء والجرحى

منها عودة الأمطار وخطورة بـ 3 شواطئ، تحذير من 6 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم

جريمة في كمبوند شهير بأكتوبر، تحرك أمني لضبط المتهمين بسرقة عامل "دليفري" بالإكراه

بعد فشل النحاس في لملمة الجراح، قناة الأهلي تفجر مفاجأة حول المدرب الجديد (فيديو)

وفاة أحمد الدجوي تعود للواجهة، شقيقه يوجه رسالة استغاثة للنائب العام

أقوال مثيرة لـ"العركي" أخطر تاجر مخدرات بقنا: تُبت وتخلصت من المال الحرام وبسدد ديون الغارمين

بعد بدء العملية البرية في غزة، عائلات الرهائن تتجه إلى منزل نتنياهو بالقدس (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، ارتفاع النعومي لأول مرة و5 أصناف تتجاوز الـ 50

لطلاب الدبلومات الفنية 2025، ضوابط التحويل بين الكليات والمعاهد في تقليل الاغتراب

التفاصيل الكاملة لإنشاء صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة

الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads