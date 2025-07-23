مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: لا وجود لفيروس Xfg في مصر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أنه لا وجود لفيروس Xfg في مصر، نافيًا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار هذا الفيروس الغامض.

تاج الدين: لا وجود جذري للفيروس في مصر

وأكد تاج الدين، خلال تصريحات بقناة “إكسترا نيوز” أن الجهات الصحية الرسمية لم ترصد أي حالة إصابة بـ فيروس Xfg، مشددًا على أن الأخبار المتداولة مجرد شائعات لا تستند إلى مصادر طبية موثقة، ولا يجب الانسياق وراءها.

الالتزام بالإجراءات الوقائية ضرورة

رغم نفي وجود الفيروس، شدد مستشار الرئيس على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية العامة ضد جميع الفيروسات التنفسية، خاصةً خلال موسم الصيف، الذي غالبًا ما يشهد زيادة في معدلات الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات:

ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.

الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

تجنّب مخالطة المصابين بأعراض تنفسية.

اللقاح فعال.. لكن الوقاية أساس

وأشار تاج الدين إلى أن اللقاحات تظل سلاحًا فعالًا ضد المتحورات الفيروسية المختلفة، إلا أن الوقاية الشخصية والسلوكيات الصحية هي الأساس الأول لحماية النفس والمجتمع.

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