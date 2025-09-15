الإثنين 15 سبتمبر 2025
أخبار مصر

كلية التجارة بجامعة القاهرة تحتفل بتخريج دفعة بكالوريوس 2025

حفل تخرج طلاب تجارة
حفل تخرج طلاب تجارة القاهرة
نظمت كلية التجارة بـجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة لبني فريد عميد الكلية، حفل تخريج دفعة 2025 لمرحلة البكالوريوس، لجميع البرامج الدراسية (برنامج جورجيا - برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية- برنامج الدراسة باللغة العربية) لعدد (١٦٠٤ ) خريج وخريجة، ودفعة الدراسات العليا بالكلية.

 

حفل تخرج طلاب تجارة القاهرة
حفل تخرج طلاب تجارة القاهرة

وحضر الاحتفال الدكتورة أميرة فؤاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد الزمر أستاذ المحاسبه ومدير مركز البحوث والدراسات التجارية، والدكتور محمود السيد رئيس قسم التأمين والعلوم الإكتوارية، والدكتورة ولاء ربيع عضو نموذج محاكاة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس وحدة التنمية الاقتصادية المركزي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والدكتورة عبير عبد الرحمن أمين عام الكلية، والخريجين وأسرهم، وذلك بمقر الكلية بالشيخ زايد.

حفل تخرج طلاب تجارة القاهرة
حفل تخرج طلاب تجارة القاهرة

وبدأت وقائع الاحتفال، بالتقاط صورة جماعية للخريجين ثم السلام الجمهوري، أعقبته تلاوة آيات من القرأن الكريم، ثم كلمة ممثلي الخريجين، وكلمة الدكتورة لبني فريد عميد الكلية، ثم كلمة الدكتورة أميرة فؤاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتوالت فعاليات التكريم، ثم الحفل الفني. 

حفل تخرج طلاب تجارة القاهرة
حفل تخرج طلاب تجارة القاهرة

وأعرب الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن سعادته لمشاركة خريجي كلية التجارة احتفالهم بالتخرج، والتي تمثل ثمرة جهدهم وكفاحهم على مدار سنوات الدراسة، وانطلاقة جديدة نحو مستقبل عملي ومهني متميز، مؤكدًا حرص جامعة القاهرة على إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية، مزود بالمعارف والمهارات التي تؤهله لقيادة المستقبل. 

ومن جانبها، قالت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة، إن الكلية ساهمت في تخريج كوادر متميزة تعمل علي تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، مشيرًة إلى أن يوم التخرج يمثل مناسبة استثنائية نفتخر فيها بأبنائنا الخريجين الذين يمثلون أجيالًا جديدة من الطاقات الواعدة في مجالات الاقتصاد والإدارة والمحاسبة والذين بذلوا جهدًا عظيمًا خلال سنوات دراستهم، موجهًة الخريجين بضرورة مواصلة التعلم والتطوير والتمسك بالقيم التي غرستها فيهم الكلية ليكونوا خير سفراء لجامعة القاهرة في حياتهم العملية. 

ومن جهتها، أكدت الدكتورة أميرة فؤاد وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مواصلة الكلية دعم خريجيها خلال مسيرتهم العلمية والعملية، وأن أبوابها ستظل مفتوحة لمواصلة التعلم والتدريب وتنمية المهارات، موجهًة الشكر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين ساهموا في تهيئة بيئة تعليمية متميزة، ولأولياء الأمور الذين شاركوا أبناءهم هذه الرحلة بكل دعم وصبر. 

