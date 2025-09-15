تخفيضات بنسبة 20%، محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم أسواق المعرض الدائم للسلع الغذائية، المقام أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، وأكد أنه تم تحويل سوق اليوم الواحد إلى معرض دائم استجابة لمطالب المواطنين بتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية بشكل دائم، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وشدد محافظ الدقهلية على العارضين، بضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة وإعلانها من خلال "بانر"، لافتا إلى أن المحافظة وفرت الأماكن للبائعين مجانا ولابد أن ينعكس ذلك على تخفيض الأسعار، وأشار إلى أن السوق الدائم يمثل نموذجًا متميزا، في إطار خطة شاملة لدعم الأسواق المجتمعية ومبادرات تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعا مواطني الدقهلية إلى الاستفادة من الأسعار المخفضة بالمعرض، والتفاعل مع الجهود الحكومية لتوفير احتياجاتهم بأسعار في متناول الجميع.

وأكد محافظ الدقهلية أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق المعرض الدائم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنع، إلى جانب الخضراوات والفاكهة، كما يتم بيع الأسماك بأسعار من 75 إلى 140 جنيه، والبيض الأبيض والأحمر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة.

محافظ الدقهلية يشيد بجهود إقامة المعرض الدائم بشرق المنصورة

وأثنى محافظ الدقهلية على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، وفي مقدمتها حي شرق المنصورة برئاسة الدكتور السعيد أحمد، بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المحاسب علي حسن، والدكتورة شيماء الهندي مدير التجارة الداخلية، ومحمد صلاح مدير المتابعة بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.