اقتصاد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

 تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي اليوم، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي.  

ويأتي هذا مع اقتراب دخول الموسم الدراسي وازدياد الطلب على المواد الغذائية الأساسية.

 

سعر الأرز اليوم في الأسواق

- تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25 و26 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27 و29 جنيها للكيلو.
- سعر كيلو الأرز الشعير الرفيع يتراوح بين 16 و18 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الشعير العريض بين 17.5 و18 جنيها للكيلو.


سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة

- سعر طن الأرز الشعير الرفيع يتراوح ما بين 15500- 16000 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة

- سعر طن الأرز الشعير العريض يتراوح ما بين 16500 و17000 جنيه.

سعر الأرز الأبيض

- سعر طن الأرز الأبيض الرفيع تراوح بين 25 و26 ألف جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض العريض تراوح بين 27 و29 ألف جنيه.

معدلات أسعار الأرز مازالت مستقرة بعد التراجع الأخير للطن

 ووفقا لتصريحات  رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الأرز ويأتي ذلك نتيجة الانخفاضات العالمية لأسعار الأرز، فضلا عن توافر الإنتاجية وبحسب آلية العرض والطلب فزيادة كمية الأرز عن الطلب أدى لاستقراره.

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

وقال  إن معدلات أسعار الأرز مازالت مستقرة بعد التراجع الأخير للطن، حيث تراجع طن الشعير بقيمة 1000 جنيه ليصل لمعدلات 16 ألف جنيه، متوقعا استقرار الأرز وباقي السلع المحلية في ظل جهود الدولة لخفض أسعار السلع الأساسية

