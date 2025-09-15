الإثنين 15 سبتمبر 2025
إليسا بإطلالة جريئة خلال حفلها بالقاهرة (صور)

أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًّا بالقاهرة في أحد الفنادق الكبري، وتفاعل معها الحضور بشكل كبير. 

حفل إليسا بالقاهرة 

وظهرت إليسا خلال حفلها بالقاهرة، بإطلالة جريئة، حيث إنها ارتدت فستانًا أخضر قصيرًا، وقدمت وصلة غنائية لباقة من أبرز أغانيها ومنها حالة حب، بستناكً، تعبت منك وغيرها.

وكانت أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير. 

وتعرضت إليسا خلال الحفل إلى موقف محرج، حيث إنها كادت تسقط من على المسرح ولكن سرعان ما أنقذت الموقف.

وظهرت إليسا خلال حفل الساحل الشمالي، بفستان قصير وتفاعلت بشكل كبير مع الجمهور وقدمت عددًا كبيرًا من أغانيها.

يذكر أن إليسا، حققت نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي، حيث قدمت تتر مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، الذي لاقى صدى واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

