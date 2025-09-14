الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عملية نوعية جديدة لسرايا القدس ضد الاحتلال جنوبي خان يونس

سرايا القدس
سرايا القدس

قالت كتائب سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون جنود جيش الاحتلال وآلياته في محيط مسجد حليمة جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، في بيان صادر عنها: إنها دمرت بعبوة، دبابة ميركافا إسرائيلية خلال توغلها في محيط صالة اليازجي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ويوم الخميس الماضي، عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية ووضع عبوة متفجرة داخل قمرة قيادتها وسط جباليا.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، أنها تمكنت بتاريخ 31 أغسطس من إيقاع آليات إسرائيلية في حقل ألغام، وذلك في محيط مسجد الصديقين شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

 

عملية نوعية للقسام ضد العدو الإسرائيلي

وأكدت كتائب القسام: "أوقعنا آليات للعدو في حقل ألغام بمحيط مسجد الصديقين شرق حي الزيتون بـمدينة غزة باريخ 31 أغسطس".

 

 تفاصيل عملية القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي:

العملية نُفذت في منطقة استراتيجية تشهد مواجهات عنيفة منذ أسابيع.

تم استهداف مجموعة من الآليات العسكرية الإسرائيلية عبر تفجير حقل ألغام معد مسبقًا.

مصادر ميدانية أفادت بوجود خسائر في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية، دون تحديد أرقام دقيقة.

يأتي هذا الإعلان في إطار استمرار المواجهات الميدانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تشهد أحياء شرق غزة عمليات كر وفر، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كتائب سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي جيش الاحتلال القدس

مواد متعلقة

سرايا القدس تنفذ عملية جديدة ضد جيش الاحتلال

الأكثر قراءة

عماد البقاء! (1)

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

بيراميدز يفوز على أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال ويضرب موعدا مع أهلي جدة (صور)

الدوري الإيطالي، ميلان يتعادل سلبيا مع بولونيا في الشوط الأول

نجيب ساويرس يكشف سبب عدم افتتاح منطقة الأهرامات بالتزامن مع المتحف الكبير(فيديو)

الدوري الممتاز، الأهلي يتقدم على إنبي 1-0 في شوط أول مثير (فيديو)

الزمالك يحتفل بصدارة الدوري الممتاز عقب تعادل الأهلي مع إنبي

ترتيب فرق الدوري، تعرف على مركز الأهلي بعد التعادل مع إنبي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

موعد غرة شهر ربيع الثاني أو الآخر وسر التسمية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads