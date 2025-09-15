ارتفاع جديد للزبدية، أسعار المانجو اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات.

يشار إلى أن عدد أصناف المانجو المطروحة في سوق الجملة يصل إلى 18 صنفًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة، كيت، كنت؛ في السطور الآتية:

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

تراوحت أسعار المانجو عويس بين 55 إلى 80 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار المانجو هندي من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 40 إلى 50 جنيهًا. تراوح سعر المانجو زبدية بين 37 و43 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 20 و30 جنيهًا. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 40 و50 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور اليوم

وعن باقي أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فجاءت كالآتي:

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 40 و80 جنيهًا. تراوح سعر مانجو دبشة بين 20 و30 جنيهًا. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 45 و55 جنيهًا للكيلو.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر المانجو جولك بين 35 و50 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 35 و45 جنيهًا. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 20 و30 جنيهًا.

أسعار كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر المانجو سنارة بين 20 و30 جنيهًا. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 36 و42 جنيهًا. تراوح سعر مانجو تومي بين 36 و42 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مانجو كنت بين 30 و35 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مانجو كيت بين 30 و35 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 38 و42 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.