فريق التدخل السريع يبحث حالة "فتيات كهف حلوان" والفتيات يرفضن التواصل

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ببحث المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يسمى "فتيات كهف حلوان".

وتوجه فريق التدخل السريع المركزي على الفور إلى موقع الحالة، حيث تم مقابلة الأخت الصغرى للحالتين، وتدعي" إ. ع. أ"، والتي أفادت بأن الأختين عقب طلاقهما من عامين، تقيمان بشقه الوالد وبرفقتهما طفلة تدعى "ن. ا" ابنة إحدى الحالتين، وتعاني الأختان من اضطرابات نفسية تتمثل في شعورهن بالخوف في التعامل مع الآخرين، موضحة أنها عندما علمت بحالتهن نشرت المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد جيران الحالتين والمحلات المجاورة أن الفتاتين من أسرة ميسورة الحال ولديهما ٣ أخوة ذكور و٣ أناث ويحاولون مساعدة الأختين، وإنما ظروف الحياة وما تعرضت له الحالتان من فشل زيجتيهما أدى بهما إلى ذلك الاضطراب النفسي وخوفهن من التعامل مع الآخرين، وتم محاولة التواصل مع الحالتين ولكنهما لم تستجيبا نهائيًا.

ووجه فريق التدخل السريع السيدة المذكورة للتواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية صاحبة الاختصاص كون الأختين غير محتجزين فضلا عن معانتهما من أمراض نفسية وهو ما يخرج عن اختصاص وزارة التضامن الاجتماعي حيث لا توجد مؤسسات تابعة للوزارة تتعامل مع مثل هذه الحالات.

ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

