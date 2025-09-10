الأربعاء 10 سبتمبر 2025
إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بـ مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث أكتوبر اليوم 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد انقلاب سيارة أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلابها مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

