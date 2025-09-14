الأحد 14 سبتمبر 2025
خارج الحدود

الشرطة السورية تضبط كمية كبيرة من الأسلحة في ريف درعا

كمية كبيرة من الأسلحة
كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر

قالت وزارة الداخلية السورية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنها ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، تبين أنها مسروقة من الثكنات العسكرية إبان سقوط النظام السابق في ريف درعا.

الشرطة السورية تضبط كمية كبيرة من الأسلحة في ريف درعا 


وذكرت الداخلية السورية في بيان: "عقب ورود بلاغ من أحد الأهالي عن وجود أسلحة داخل أحد المنازل في منطقة نوى بريف درعا، نفذت مديرية الأمن الداخلي في المنطقة عملية مداهمة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوّعة، تبين أنها مسروقة من الثكنات العسكرية إبان سقوط النظام البائد، وكانت معدّة للتجارة غير المشروعة".

وأكدت أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا ستواصل جهودها لملاحقة مصادر السلاح غير القانوني، مشيدة بتعاون الأهالي الذي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المدينة.

 

