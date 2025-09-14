الأحد 14 سبتمبر 2025
المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

جندي احتلال حاول
جندي احتلال حاول التهجم على مظاهرة باليونان فضربوه، فيتو

مظاهرات ضد الإبادة الجماعية في غزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعض النشطاء في اليونان، قاموا بتلقين جندي إسرائيلي درسًا قاسيًا عندما هاجم مجموعة من الشبان، ومنهم مصريين أثناء مظاهرة ضد الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي في غزة.

شباب منهم مصريين يهاجمون جندي إسرائيلي في اليونان

ويظهر الفيديو قيام جندي الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة الشباب الذين أرادوا القيام بمظاهرة ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وحاول انتزاع علم فلسطين من أيديهم، لكن الشباب رفضوا وأوسعوه ضربًا ومنعوه من الاستيلاء على العلم الفلسطيني. 

أوسعوا جندي إحتلال ضربًا، فيتو
أوسعوا جندي احتلال ضربًا، فيتو


وحكى الناشط الفلسطيني تامر أدهم قصة الجندي الإسرائيلي الذي حاول الاعتداء على الشباب في اليونان ومنهم مصريين، للاستيلاء على العلم الفلسطيني وتمزيقه، قائلًا: "جندي إسرائيلي كان في رحلة سياحية برفقة زوجته في اليونان، فهاجم مجموعة من الشبان في طريقهم إلى مظاهرة ضد الإبادة محاولًا انتزاع علم فلسطين من أيديهم، لكن الشبان دافعوا عن أنفسهم ومنعوه من ذلك".

وتابع تامر أدهم: "منذ الصباح والإعلام العبري يبكي ويُظهر الجندي كأنه الضحية، بينما يصوّر الشبان كمعتدين عليه بالضرب، في تزييف واضح للحقائق كعادتهم".

وتساءل تامر أدهم "مجرد التساؤل: كيف عرف الشبان أنه جندي إسرائيلي رغم عدم ارتدائه ما يدل على ذلك؟ هذا وحده يكشف بوضوح زيف الرواية التي يروجونها، فهو المعتدي لأنهم يحملون أعلام فلسطين".

مصريون يهاجمون جندي احتلال حاول الاستيلاء على علم فلسطين

وعلق الناشط أشرف عرابي قائلًا: "دول مصريين واحد بيقول يلا والتاني بيقولو غور من هنا"


جدير بالذكر أن وسائل إعلام يونانية ذكرت، اليوم الأحد، أن ثلاثة شباب، من مؤيدي القضية الفلسطينية، هاجموا إسرائيليَين في ساحة "سينتاجما" وسط العاصمة اليونانية أثينا، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح، وأكدت التقارير أن الشرطة اليونانية تدخلت سريعًا، واعتقلت المهاجمين.

يذكر أن العواصم الأوروبية ومنها أثينا تشهد أجواء مشحونة ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتزايد التظاهرات والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، والتي غالبًا ما تتخللها مشاهد من التوتر والغضب تجاه السائحين القادمين من إسرائيل.

ويعتبر هذا الحدث من المشاهد المتكررة في اليونان خلال الأسابيع الأخيرة، ففي 23 يوليو الماضي، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مجموعة من "الإسرائيليين" تعرضت لهجوم عنيف أثناء قضاء عطلتها في جزيرة رودس اليونانية، ووقع الهجوم بعد ساعات من قيام متظاهرين مؤيدين لفلسطين، بمنع ركاب قادمين من إسرائيل من دخول اليونان عبر سفينة سياحية، وتعرض عدد من الإسرائيليين للضرب.

مندوبة اليونان بمجلس الأمن: نشعر بقلق بالغ إزاء قصف الدوحة

الكيان الصهيوني في مرمى الغضب العالمي.. مظاهرات عابرة للقارات تطالب بعزل تل أبيب.. حملات مقاطعة وسحب استثمارات ومعارك قضائية ضد الاحتلال.. وترامب: “شعبى أصبح يكره إسرائيل"

