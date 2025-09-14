المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

مظاهرات ضد الإبادة الجماعية في غزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعض النشطاء في اليونان، قاموا بتلقين جندي إسرائيلي درسًا قاسيًا عندما هاجم مجموعة من الشبان، ومنهم مصريين أثناء مظاهرة ضد الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي في غزة.

شباب منهم مصريين يهاجمون جندي إسرائيلي في اليونان

ويظهر الفيديو قيام جندي الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة الشباب الذين أرادوا القيام بمظاهرة ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وحاول انتزاع علم فلسطين من أيديهم، لكن الشباب رفضوا وأوسعوه ضربًا ومنعوه من الاستيلاء على العلم الفلسطيني.

أوسعوا جندي احتلال ضربًا، فيتو



وحكى الناشط الفلسطيني تامر أدهم قصة الجندي الإسرائيلي الذي حاول الاعتداء على الشباب في اليونان ومنهم مصريين، للاستيلاء على العلم الفلسطيني وتمزيقه، قائلًا: "جندي إسرائيلي كان في رحلة سياحية برفقة زوجته في اليونان، فهاجم مجموعة من الشبان في طريقهم إلى مظاهرة ضد الإبادة محاولًا انتزاع علم فلسطين من أيديهم، لكن الشبان دافعوا عن أنفسهم ومنعوه من ذلك".

وتابع تامر أدهم: "منذ الصباح والإعلام العبري يبكي ويُظهر الجندي كأنه الضحية، بينما يصوّر الشبان كمعتدين عليه بالضرب، في تزييف واضح للحقائق كعادتهم".

وتساءل تامر أدهم "مجرد التساؤل: كيف عرف الشبان أنه جندي إسرائيلي رغم عدم ارتدائه ما يدل على ذلك؟ هذا وحده يكشف بوضوح زيف الرواية التي يروجونها، فهو المعتدي لأنهم يحملون أعلام فلسطين".

مصريون يهاجمون جندي احتلال حاول الاستيلاء على علم فلسطين

وعلق الناشط أشرف عرابي قائلًا: "دول مصريين واحد بيقول يلا والتاني بيقولو غور من هنا"

جندي إسرائيلي كان في رحلة سياحية برفقة زوجته في اليونان، فهاجم مجموعة من الشبان في طريقهم إلى مظاهرة ضد الإبادة محاولًا انتزاع علم فلسطين من أيديهم، لكن الشبان دافعوا عن أنفسهم ومنعوه من ذلك.



منذ الصباح والإعلام العبري يبكي ويُظهر الجندي كأنه الضحية، بينما يصوّر الشبان كمعتدين… pic.twitter.com/bMcNmbmc3L — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 14, 2025



جدير بالذكر أن وسائل إعلام يونانية ذكرت، اليوم الأحد، أن ثلاثة شباب، من مؤيدي القضية الفلسطينية، هاجموا إسرائيليَين في ساحة "سينتاجما" وسط العاصمة اليونانية أثينا، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح، وأكدت التقارير أن الشرطة اليونانية تدخلت سريعًا، واعتقلت المهاجمين.

يذكر أن العواصم الأوروبية ومنها أثينا تشهد أجواء مشحونة ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتزايد التظاهرات والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، والتي غالبًا ما تتخللها مشاهد من التوتر والغضب تجاه السائحين القادمين من إسرائيل.

ويعتبر هذا الحدث من المشاهد المتكررة في اليونان خلال الأسابيع الأخيرة، ففي 23 يوليو الماضي، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مجموعة من "الإسرائيليين" تعرضت لهجوم عنيف أثناء قضاء عطلتها في جزيرة رودس اليونانية، ووقع الهجوم بعد ساعات من قيام متظاهرين مؤيدين لفلسطين، بمنع ركاب قادمين من إسرائيل من دخول اليونان عبر سفينة سياحية، وتعرض عدد من الإسرائيليين للضرب.

