منتخب الكونغو ينسحب من البطولة الأفريقية لشباب الطائرة

الكرة الطائرة، اعتذر منتخب الكونغو الديموقراطية رسميا عن المشاركة في بطولة افريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عاما المقامة بالقاهرة، بسبب مشكلة متعلقة بالطيران.

وخاطبت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا، بعثة منتخب الكونغو حيث تعذر وصول البعثة للقاهرة حتى الآن، ليتم الاعتذار في النهاية عن المشاركة في البطولة.

ووفقا للجنة مراقبة بطولة إفريقيا للشباب، تقرر إعادة ترتيب جدول مباريات المجموعة الأولى بدون مشاركة الكونغو من أجل عدم تعطيل سير البطولة.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب مصر أمام الكونغو مساء اليوم في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا، لكن بذلك سيحصل منتخب مصر على راحة من المباريات اليوم.

وتقام اليوم مباراة وحيدة في منافسات اليوم الثاني وهي مباراة الجزائر وزيمبابوي.

وتستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للشباب تحت 20 عاما خلال الفترة من 13 وحتى 21 من سبتمبر بمشاركة 8 منتخبات.

وافتتح منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة مشواره في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة تحت 20 عاما أمس بالفوز على زيمبابوي 3-0.

