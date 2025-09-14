الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"الضغوط المهنية بالإذاعة المصرية" في رسالة دكتوراه

الإعلامي د. عمرو
الإعلامي د. عمرو الليثي، فيتو

شارك الإعلامي د. عمرو الليثي في مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة ولاء عبد الله علي المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وجاءت الرسالة بعنوان: "العلاقة بين الضغوط المهنية للقائمين بالاتصال في الإذاعة المصرية في ضوء منافسة التلفزيون والوسائط الرقمية ومستوى الرضا الوظيفي لديهم"، تحت إشراف د. منى سعيد الحديدي، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بالكلية.

 

تحديات وضغوط مهنية على العاملين في الإذاعة المصرية

وأكد د. عمرو الليثي خلال المناقشة أهمية الموضوع الذي تتناوله الرسالة، في ظل التطورات المتسارعة بوسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وما تفرضه من تحديات وضغوط مهنية على العاملين في الإذاعة المصرية، مشيدًا بجهد الباحثة وأهمية ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

حضر المناقشة عدد من أساتذة الإعلام والباحثين والطلاب، وسط أجواء علمية ثرية عكست المكانة الرائدة لكلية الإعلام بجامعة القاهرة في مجال البحث الأكاديمي والإعلامي.

