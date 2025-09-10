نجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة" في ضيافة عمرو الليثي.. السبت

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي نجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة" والذي يذاع في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على شاشة قناة الحياة.

أبطال مسلسل أزمة ثقة

وخلال الحلقة يتم الكشف عن كواليس المسلسل وأسراره مع نجومه والذين استطاعوا أن يصنعوا حالة خاصة من الفن الراقي الجميل المختلف في ستوديو "واحد من الناس" وهم:

"نجلاء بدر وهاني عادل ومنة فضالي وإيهاب فهمي وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وعبير منير وملك أحمد زاهر والمؤلف أحمد صبحي ومنتجته رشا عصفور والمخرج المتميز وائل فهمي عبد الحميد."

ويتحدث نجوم العمل عن هذا العمل الدرامي الجريء والذي استطاع ببساطة وفن وذكاء أن يقترب من أعماق النفس البشرية.

وفتح ملفات العلاقات الإنسانية المعقدة المليئة بالغموض وصراع المشاعر.

و يكشف نجوم العمل كيف استطاع المسلسل أن يحدث أثر وجدل من أول حلقة لأنه حكى عن أحاسيس الحب والغيرة، الحقيقة والوهم.. الثقة والخيانة.

كما يتحدث مخرج العمل وائل فهمي عبد الحميد عن عودته مرة أخرى إلى الدراما من خلال مسلسل "أزمة ثقة" وأسباب اختياره.

ويكشف مؤلف العمل هل أحداث المسلسل واقعية أم من وحي الخيال.

كما تتحدث منتجة العمل كيف استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة "القيمة الفنية والجاذبية الجماهيرية".

ويواصل نجوم العمل الحديث عن أسرار وكواليس مسلسل "أزمة ثقة" في ظهور خاص من خلال برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على شاشة الحياة.

