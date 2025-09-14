إصابة 7 أشخاص في حادث سير بقنا

أصيب 7 مواطنين، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص في جزيرة دندرة، مركز قنا، وتم الدفع ب10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور محمد فؤاد يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص في جزيرة دندرة.

وأسفر الحادث بشكل مبدئي عن إصابة 7 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

