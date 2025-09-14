الذهب يرتفع 40% ويحطّم أكثر من 30 رقمًا قياسيًا.. ورئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر يتجاهل تقلبات الدولار في مصر ويواصل الارتفاع

سعر الذهب ، شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا خلال ببداية حركة تعاملات، اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، بجميع الأعيرة في سوق الصاغة، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار.

حطّم الذهب أكثر من 30 رقمًا قياسيًا

ارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 5% منذ مطلع الشهر، مُسجلًا مستوى قياسيًا عند 3674 دولار للأونصة الثلاثاء 9 سبتمبر. وخلال 2025 وحدها، حطّم المعدن الأصفر أكثر من 30 رقمًا قياسيًا اسميًا، لكن الموجة الأخيرة من الارتفاع تجاوزت أيضًا الذروة المعدّلة بحسب التضخم المسجّلة في 21 يناير 1980، حين بلغت الأسعار 850 دولارًا للأونصة.

وباحتساب عقود من ارتفاع أسعار المستهلك، تعادل تلك القمّة نحو 3590 دولارًا، مع أن طرق احتساب التضخم متعددة، وبعضها يقدّر ذروة 1980 عند مستويات أدنى. ورغم كونها هدفًا متحرّكًا، يتفق المحللون والمستثمرون على أن الذهب تجاوزها بوضوح، ما يمنحه زخمًا إضافيًا كأداة تقليدية للتحوّط من التضخم وضعف العملات.

ارتفاع الذهب بنحو 40% منذ بداية العام

وارتفع الذهب بنحو 40% منذ بداية العام، بعدما خفّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضرائب، ووسّع حربه التجارية العالمية، وسعى إلى بسط نفوذ غير مسبوق على مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما شهد الدولار وسندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل موجة بيع في وقت سابق من العام، ما عمّق المخاوف من فتور شهية المستثمرين تجاه الأصول الأمريكية، وأثار تساؤلات حول ما إذا كان الدين الأمريكي لا يزال يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطراب.

وحين وصل الذهب إلى مستوى 850 دولارًا في يناير 1980، كانت الولايات المتحدة تكابد تراجع عملتها، وارتفاعًا حادًا في التضخم، وبوادر ركود اقتصادي، وقد تضاعفت الأسعار خلال الشهرين اللذين سبقا ذلك، بعدما أصدر الرئيس الأمريكي جيمي كارتر قرارًا بتجميد الأصول الإيرانية ردًا على أزمة الرهائن في طهران، وهو ما زاد من مخاوف بعض البنوك المركزية الأجنبية من الاحتفاظ بالأصول المقوّمة بالدولار بحسب الشرق بلومبرج.

وقالت كارمن راينهارت، النائبة الأولى السابقة رئيس "مجموعة البنك الدولي" وكبيرة الاقتصاديين: "الذهب يعكس ببساطة إدراكًا متجددًا بأن التضخم ما زال يطرح مشكلة، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تسود العالم".

وأضافت: "دوره كأداة تحوّط ضد التضخم كان شاهدًا على شعبيته في السبعينيات والثمانينيات، لكن إذا عدنا إلى ما قبل تلك الفترة، سنجد أن الذهب لطالما لعب دورًا محوريًا في أوقات الشكوك وعدم اليقين".

الارتفاع الصاروخي الذي أوصل الذهب إلى ذروته عام 1980

مُقارنةً بالارتفاع الصاروخي الذي أوصل الذهب إلى ذروته عام 1980، وما تلاه من انهيار حاد، فإن موجة الصعود الحالية تسير بوتيرة أقل تقلبًا.

ويُعزى ذلك إلى ارتفاع مستويات السيولة وسهولة دخول المستثمرين إلى السوق اليوم، إلى جانب اتساع قاعدة المستثمرين الجدد التي تعوّض ضعف الطلب في القنوات التقليدية.

وبفضل الارتفاع القياسي للأسعار، تجاوزت قيمة الذهب المخزَّن في خزائن لندن حاجز التريليون دولار للمرة الأولى الشهر الماضي، كما تخطّى اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل في احتياطيات البنوك المركزية حول العالم.

أعاد غرانت سبور، رئيس قطاع المعادن والتعدين العالمي في "بلومبرغ إنتليجنس" صياغة نماذجه التحليلية لاحتساب العوامل المتنوعة الأوسع التي تقود صعود الذهب. وتُظهر هذه النماذج مبالغة في تسعير المعدن الأصفر مقارنةً بالمعايير التاريخية، باستثناء جانب أساسي واحد: عند مُقارنته بالأسهم الأمريكية، فلا يزال الذهب يبدو رخيصًا حينها، ويرى سبور أن الأسعار قد ترتفع أكثر إذا بدأت أسواق الأسهم بالاهتزاز.

وقال: "الذهب مرتفع التكلفة بشكل لافت، لكن السوق لا تمانع دفع هذا السعر مقابل ضمان تلك الحماية".

الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب العالمي

ومن جانبه، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات: إن أسعار الذهب في مصر نجحت خلال الأسبوع الماضي في تحقيق مكاسب جديدة بدعم مباشر من الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب العالمي، وهو ما ساعدها على تجاهل التغيرات في سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 0.7% خلال الأسبوع الماضي، لينهي التداولات عند مستوى 4,895 جنيهًا للجرام، مقارنة بافتتاح الأسبوع عند 4,860 جنيهًا للجرام.

وأضاف أن المعدن الأصفر سجل أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 4,915 جنيهًا للجرام، في حين بلغ أدنى مستوى عند 4,845 جنيهًا للجرام.

وأشار إلى أن المحرك الرئيسي لصعود الذهب المحلي هو الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمية، حيث استقرت الأونصة فوق 3,600 دولار، بعد أن لامست مستوى تاريخيًا عند 3,674 دولارًا، قبل أن تستقر في نطاق 3,640 – 3,650 دولارًا للأونصة.

وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن، أن هذه التطورات انعكست بشكل مباشر على السوق المحلية، حيث تمكن الذهب عيار 21 من الاقتراب من حاجز 4,900 جنيه للجرام، لافتًا إلى أن السوق بصدد بناء قاعدة سعرية جديدة قد تدفعه لاختراق مستوى 4,950 جنيهًا، وصولًا إلى المستهدف التاريخي عند 5,000 جنيه للجرام.

وتوقع رئيس شعبة الذهب أن تظل الأسواق تحت تأثير التطورات العالمية خلال الأيام المقبلة، مع ترقب واسع لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقراره بشأن أسعار الفائدة، وهو العامل الذي سيحدد اتجاه الذهب عالميًا وبالتالي محليًا.

تجاوز الذهب ذروته التاريخية المعدّلة بحسب التضخم التي سُجّلت قبل أكثر من 45 عامًا مع تصاعد المخاوف بشأن مسار الاقتصاد الأميركي، ما دفع موجة صعوده الممتدة منذ ثلاث سنوات إلى مستويات غير مسبوقة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب اليوم السبت بالصاغة

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5594 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4895 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4195 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39160 جنيها.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم في الصاغة

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصري، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:

-المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

العيارات الشائعة

العُيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا:

-عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.

-عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.

-عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.

-عيار 14: ظهر كخيار اقتصادي يناسب شرائح أوسع من المستهلكين.

سعر الذهب في مصر

يتحدد سعر الذهب في السوق المصري بناءً على عدة عوامل:

-السعر العالمي للأوقية (الأونصة).

-سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

-تكاليف المصنعية التي تختلف من محل لآخر.

-العرض والطلب داخل السوق المحلية.

حركة البيع والشراء على الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة الماضية حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب في مصر

السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

الاستثمار في الذهب

جدير بالذكر أن الاستثمار في الذهب يعد من أهم الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما أن الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويعتبر ملاذًا آمنًا وقت الأزمات فى كل أنحاء العالم، وزاد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحفظ المدخرات، خصوصًا بعد تقلب أسعار صرف الجنيه وارتفاع الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.