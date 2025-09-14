أسعار الذهب اليوم الأحد 14- 9 - 2025، انخفاض خالف التوقعات

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 2025.9.14 وفق آخر تحديث لها في مصر.

وجاءت آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت فى مصر كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5594 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4895 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4195 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39160 جنيهًا.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

توقعات أسعار الذهب

من جهة أخرى قام بنك ANZ بتغيير توقعاته لسعر الذهب خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وحتى العام المقبل، ليشير إلى أن الذهب سيواصل ارتفاعه حيث تواصل التوترات الجيوسياسية، والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، وتوقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة، ستعمل على تعزيز الطلب على الملاذ الآمن.

ورفع البنك توقعاته لسعر الذهب لنهاية العام إلى 3800 دولار للأونصة، ارتفاعًا من 3600 دولار سابقًا، ومن المتوقع أن تبلغ الأسعار ذروتها عند 4000 دولار بحلول يونيو 2026.

