وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفلهما بمهرجان "ليالي مراسي"

أشعل النجمان وائل جسار، وريهام عبد الحكيم، حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي" بالبحر الأحمر.

حفل وائل جسار

وقدم النجم اللبناني وائل جسار عددًا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، أبرزها: غريبة الناس، كل وعد، بتوحشني، نخبي ليه، خسرت كل الناس لجورج وسوف، قلبي عاشقها لراغب علامة، ومليون مرة أحبك وغيرها من الأغاني الشهيرة.

ريهام عبد الحكيم

وقدمت ريهام عبد الحكيم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة، أبرزها: عاشق سارح في الملكوت، بالورقة والقلم، وعددا من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم ووردة، والكثير من الأغاني الطربية الأصيلة.



وعبر كلا النجمين عن سعادتهما بالمشاركة في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، وبمجهود شركة إعمار مصر، واستمرار شهر الصيف فيها حتى شهر أكتوبر المقبل.

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.



مهرجان مراسي

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، تامر حسني، محمد رمضان، الشامي، محمد حماقي وغيرهم.

