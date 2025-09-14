وصول طائرة مساعدات إغاثية كويتية إلى مطار العريش الدولي

وصلت إلى مطار العريش الدولي، اليوم الأحد، طائرة مساعدات إغاثية كويتية تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الغذائية، وذلك تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

طائرة مساعدات إغاثية كويتية تصل إلى مطار العريش الدولي

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الكويت لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري لضمان سرعة وصولها إلى مستحقيها في قطاع غزة

الهلال الأحمر المصري يدفع أكثر من 3200 طن مساعدات غذائية إلى غزة

وكان الهلال الأحمر المصري، دفع صباح اليوم، بقافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 36، والتي تحمل نحو 165 شاحنة مساعدات إنسانية عاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآليةوطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وحملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 36 أكثر من 3200 طن مساعدات إنسانية، تضمنت ما يزيد عن 1840 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 1365 طن مستلزمات طبية وإغاثية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال،مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

