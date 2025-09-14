الأحد 14 سبتمبر 2025
مسيرات حاشدة في السويد، ستوكهولم تنتفض ضد حرب الإبادة والتجويع في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

شهدت العاصمة  السويدية “ستوكهولم” مسيرات حاشدة ومستمرة ضد حرب الإبادة والتجويع في غزة.

أعلنت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الأحد، سقوط 25 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم

وأمس شن جيش الاحتلال غارة إسرائيلية استهدفت مبنى وزارة الداخلية غربي مدينة غزة.

وكانت قد أفادت مصادر محلية، أمس السبت، أن طائرات الاحتلال قصفت مبنى النيابة العامة مقابل جامعة الأزهر بمدينة غزة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات كثيفة على منازل ومراكز إيواء النازحين في مدينة غزة.

وكانت مصادر محلية أفادت بأن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين شنت هجوما على بلدة جبع شمال شرقي القدس المحتلة، وأضرموا النار في عدد من مساكن الفلسطينيين. 

مستوطنون يهاجمون منازل في بلدة جبع ويحرقونها

وفي السياق ذاته أفاد مستشفى العودة بوقوع 4 شهداء و3 مصابين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات وسط قطاع غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وبحسب آخر إحصائية فقد بلغ إجمالي الشهداء من منتظري المساعدات منذ بدء الحرب على قطاع غزة 2444 شهيدا، بينهم 784 قضوا خلال انتظارهم أمام منفذ زيكيم، و607 أثناء توجههم لمركز المساعدات الأمريكية في رفح، و429 شهيدا من المتوجهين لمركز توزيع نتساريم الذي تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر في مستشفيات غزة، بسقوط 65 شهيدا بنيران جيش الاحتلال بينهم 48 في مدينة غزة وشمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 38 شهيدا و200 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية.

