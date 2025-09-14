النيابة العامة تسلم 200 كيلو ذهب للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي

في مبادرة وطنية غير مسبوقة، أعلن المستشار محمد شوقي النائب العام، أن النيابة العامة بصدد تسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية – كانت قد تم ضبطها وتحويلها على نفقتها – إلى البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي.

وأكد النائب العام أن هذه الخطوة تأتي ضمن التعاون الوثيق مع وزارة المالية لتعزيز الحوكمة وصون المال العام وزيادة الموارد، بعدما نجحت النيابة في رفع حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% وزيادة الإيرادات من المضبوطات بنسبة تجاوزت 300% خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أشاد وزير المالية أحمد كجوك بهذه الجهود، معتبرًا أن تحويل الذهب إلى احتياطي نقدي خطوة وطنية تعكس رؤية مشتركة لدعم الاقتصاد المصري.

