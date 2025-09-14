المكتبة المركزية بجامعة حلوان تستضيف طلاب الجامعات في أكبر هاكاثون للأمن السيبراني بمصر

تستضيف قاعات المكتبة المركزية بـجامعة حلوان فعاليات أكبر هاكثون للأمن السيبراني في مصر، والذي يقام في إطار دورها الريادي في احتضان الابتكار وبناء القدرات الرقمية، وذلك بدءًا من ١٤ سبتمبر وحتى 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، يقام تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تستضيف طلاب الجامعات المصرية في أكبر هاكاثون للأمن السيبراني في مصر داخل قاعاتها

وقد جاءت استعدادات المكتبة المركزية بدعم الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتنظم كلية الهندسة بحلوان بقيادة الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية الفعاليات وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة Cyshield والشراكة الفنية مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EGCERT.

وتستضيف المكتبة المركزية بجامعة حلوان فعاليات الهاكاثون داخل خمس قاعات مجهزة خصيصًا لاستقبال المنافسات والأنشطة المتنوعة، تحت إشراف فريدة محمد السيد أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا، وإشراف أشرف إمام مدير عام المكتبات، فريق متخصص لإعداد القاعات بما يلبي احتياجات المشاركين، توفير التجهيزات التقنية اللازمة، من شبكات إنترنت قوية، وإضاءة وتهوية ملائمة، بالإضافة إلى أثاث مناسب يساعد على تيسير الفعاليات بسلاسة، كما تم تقسيم القاعات لتستضيف كل منها جانبًا مختلفًا من المنافسات.

هذا بالإضافة إلى تزويد المساحات الداخلية بلافتات إرشادية لتسهيل حركة الطلاب والفرق المشاركة بين القاعات المختلفة، كما تم توفير أماكن مخصصة للاستراحة والدعم اللوجيستي للجان التنظيم والتحكيم، وتمت مراجعة كل الأجهزة الفنية وأنظمة الصوت والإسقاط لضمان وضوح العروض التقديمية التي سيقدمها الطلاب، إلى جانب تهيئة نقاط الكهرباء وأماكن الشحن لخدمة أجهزة الحاسبات المحمولة الخاصة بالمشاركين.

وتأتي هذه الاستعدادات الشاملة في إطار حرص جامعة حلوان على توفير بيئة احترافية تمكن الطلاب من التركيز على التحديات التقنية وإظهار أفضل ما لديهم من مهارات.

جدير بالذكر أن الهاكثون يهدف إلى صقل مهارات الطلاب في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، من خلال تحديات تقنية وورش عمل متخصصة، بما يعزز دور الجامعات في دعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.