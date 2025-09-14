خلال ساعات، محاكمة عاطل متهم بقتل سائق في البراجيل

تنظر محكمة الجنايات بالجيزة، اليوم الأحد، محاكمة "عاطل"، على خلفية اتهامه بقتل "سائق البراجيل" طعنا بالرقبة، على طريق بشتيل بالجيزة، إثر مشادة كلامية بينهما.

كانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة تأجيل القضية لسماع شهادة شهود الإثبات في الدعوى.

محاكمة قاتل سائق البراجيل

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3106 لسنة 2025 جنايات المنيرة الغربية والمقيدة برقم 1567 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، أن المتهم "عبد الله.أ"، قتل المجني عليه "محمود. ع"، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك على إثر خلاف مروري فيما بينهما.

وأفادت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، حدثت مشادة كلامية في ما بين المجني عليه والمتهم فاستشاط الأخير غضبا وعلى إثر ذلك تعدى على المجني عليه وكال له طعنة واحدة استقرت بعنقه من الناحية اليمنى بسلاح أبيض "مطواة"، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدا قتله.

وأفادت التحريات صحة ارتكاب المتهم للواقعة، وذلك على إثر خلاف مروري بين سائق التوك توك والعاطل، فنشبت مشادة كلامية فيما بينهما ما استشاط الأخير غاضبا وتعدى على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، كانت بحوزته وطعنه طعنة واحدة استقرت في رقبة المجني عليه محدثا إصابته والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار من موقع الجريمة.

