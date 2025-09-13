السبت 13 سبتمبر 2025
حريق يلتهم مخبزا بشارع شهاب فى المهندسين

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل مخبز في أحد العقارات بشارع شهاب بمنطقة المهندسين دون وقوع أي إصابات.


حريق مخبز بالمهندسين

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز بأحد العقارات بشارع شهاب بمنطقة المهندسين، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

