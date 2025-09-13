رئيس مجلس الدولة يستقبل أسرة الأميرة فوقية

استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، الأمير محمد علي الابن الأكبر للملك السابق أحمد فؤاد الثاني، وكان في صحبته صوفيا فخري حفيدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فوقية كريمة الملك فؤاد الأول، وذلك خلال زيارته إلى مقر المجلس التاريخي بقصر الأميرة فوقية.

قصر الأميرة فوقية رمز تاريخي فريد يجمع ذاكرة الأسرة الملكية

ويُعد قصر الأميرة فوقية رمزًا تاريخيًّا فريدًا يجمع بين ذاكرة الأسرة الملكية وتاريخ الدولة المصرية الحديث؛ إذ إنه المبنى الأول الذي احتضن مجلس الدولة منذ إنشائه عام 1946 في عهد الملك فاروق، وقد أهدته الأميرة فوقية عام 1949 إلى مجلس الدولة المصري؛ ليكون مقرًا له، ليجسد بذلك قيمة خاصة تجمع بين العطاء الملكي والتأسيس القضائي.

وقد جمع القصر التاريخي للأميرة فوقية بين مكانة الأسرة المالكة المصرية وأصالة التاريخ القضائي الذي أرسى دعائمه الفقيه القانوني الكبير عبد الرزاق السنهوري، والذي لا يزال يؤدي دوره في إرساء دولة القانون وصون الحقوق والحريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.