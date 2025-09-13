هل الاستمارة المتاحة حاليا على موقع التموين تستهدف إضافة المواليد؟ الوزارة ترد

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن الغرض الأساسي من الاستمارة المتاحة على موقع الوزارة هو تحديث بيانات المواطنين، وليس إضافة مواليد جدد أو حذف مستحقين من الدعم.

حماية حق المواطن في الدعم

وأوضح شتا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن تحديث البيانات يمنح المواطن فرصة للحفاظ على الدعم الموجه له، ويضمن وصوله بشكل عادل، مشيرًا إلى أن التدقيق يساهم في إتاحة الفرصة لفئات جديدة للانضمام إلى منظومة الدعم حال استحقاقها.

متاحة لجميع المواطنين

ولفت مساعد الوزير إلى أن الاستمارة متاحة حاليًا لكل مواطني بورسعيد، سواء كانوا داخل منظومة الدعم التمويني أو خارجها، بهدف تحديث قاعدة البيانات بشكل كامل.

تعميم التجربة على المحافظات

وأشار إلى أنه سيتم تعميم الاستمارة على باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن كل من يثبت استحقاقه سيتم ضمه إلى منظومة الدعم، بما يوسع دائرة المستفيدين ويحقق العدالة الاجتماعية.



