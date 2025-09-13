السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هل الاستمارة المتاحة حاليا على موقع التموين تستهدف إضافة المواليد؟ الوزارة ترد

بطاقة التموين، فيتو
بطاقة التموين، فيتو

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن الغرض الأساسي من الاستمارة المتاحة على موقع الوزارة هو تحديث بيانات المواطنين، وليس إضافة مواليد جدد أو حذف مستحقين من الدعم.

حماية حق المواطن في الدعم

وأوضح شتا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي  تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن تحديث البيانات يمنح المواطن فرصة للحفاظ على الدعم الموجه له، ويضمن وصوله بشكل عادل، مشيرًا إلى أن التدقيق يساهم في إتاحة الفرصة لفئات جديدة للانضمام إلى منظومة الدعم حال استحقاقها.

متاحة لجميع المواطنين

ولفت مساعد الوزير إلى أن الاستمارة متاحة حاليًا لكل مواطني بورسعيد، سواء كانوا داخل منظومة الدعم التمويني أو خارجها، بهدف تحديث قاعدة البيانات بشكل كامل.

تعميم التجربة على المحافظات

وأشار إلى أنه سيتم تعميم الاستمارة على باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن كل من يثبت استحقاقه سيتم ضمه إلى منظومة الدعم، بما يوسع دائرة المستفيدين ويحقق العدالة الاجتماعية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إضافة مواليد جديدة كارت التموين الدعم التموين بطاقات التموين التموين وزارة التموين إضافة مواليد جدد

مواد متعلقة

التموين تكشف ضوابط إضافة المواليد الجدد على البطاقات

مساعد وزير التموين: 24 ألف أسرة استفادت من الكارت الموحد ببورسعيد

وزير التموين يعلن طرح استمارة تحديث البيانات وإصدار الكارت الموحد للخدمات الحكومية

الأكثر قراءة

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام القادسية بهدف في الشوط الأول (فيديو)

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads