رياضة

ياسر قمر يشيد بجهود اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لشباب الطائرة

ياسر قمر رئيس اتحاد
ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة

أشاد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة في اتصال تليفوني من الفلبين، بالجهود الكبيرة والعمل المتواصل الذي تقوم به اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، والتي تحتضنها مصر في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

ومن جانبه ثمن  قمر جهود الكابتن منى عبدالكريم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأمين صندوق الاتحاد، والكابتن حسن عابد مدير البطولة والمدير التنفيذي للاتحاد، مؤكدًا أن ما يبذلونه من جهد يعكس صورة مشرفة لمكانة مصر التنظيمية على الساحة القارية.

وأوضح رئيس الاتحاد أن هذا الحدث الإفريقي يمثل إضافة قوية للرياضة المصرية ويعزز من ريادتها داخل القارة السمراء، مشيرًا إلى أن جميع الوفود المشاركة تحظى باهتمام ورعاية مميزة من جانب اللجنة المنظمة، بما يضمن نجاح البطولة وظهورها بالشكل الذي يليق باسم مصر.

يذكر أن المهندس ياسر قمر يتواجد حاليًا في الفلبين، على رأس بعثة منتخب مصر الأول للكرة الطائرة رجال، المشارك في بطولة العالم.

