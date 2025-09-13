السبت 13 سبتمبر 2025
نقابة الصحفيين تستضيف وزير الإعلام الفلسطيني الأربعاء

تستضيف نقابة الصحفيين، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً الوزير أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، في ندوة  تحت عنوان:“استهداف الصحفيين الفلسطينيين وآخر المستجدات السياسية”.

وتقام الندوة بالتعاون مع لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطيني - مكتب القاهرة.

ويشارك في الندوة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وممثلون عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

تأتي الندوة ضمن حملة "شهود الحقيقة.. العدالة لشهداء الصحافة الفلسطينية"، التي أطلقها نقيب الصحفيين المصريين ولجنة الصحفيين الفلسطينيين بالقاهرة، التي تهدف لتسليط الضوء على الجريمة المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، ودورهم البارز في مواحهة آلة التضليل الإعلامي الصهيوني والغربي، وكذلك تعزيز الحضور الإعلامي والسياسي للقضية الفلسطينية.

وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين قد وجه الدعوة خلال ندوه الأسرى الفلسطينيين، التي عقدتها النقابة الأسبوع الماضي لكل الزملاء لتقديم أي فيديوهات، أو مستندات، أو شهادات حية إلى النقابة؛ لتكون جزءًا من توثيق الأحداث وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن نقيب الصحفيين إطلاق كُتيب لتوثيق قصص الصحفيين الفلسطينيين وتجاربهم بلغات مختلفة: عربية وإنجليزية وفرنسية، ليصل صوتهم إلى العالم أجمع.

وأشار البلشي إلى أن الحملة ستضم متخصصين قانونيين في القانون الدولي، ومتخصصين حقوقيين دوليين، كما أعلن عن تعاون ودعم من نقابات الصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين الدوليين. 

