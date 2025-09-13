محمود محيي الدين ضيف صالون ماسبيرو الثقافي غدا

يحل الاقتصادي الدكتور محمود محيي الدين ضيفًا على صالون ماسبيرو الثقافي غدًا الأحد.

ويتحدث ضيف الصالون عن قضايا الاقتصاد والتنمية والنظام العالمي، وعقب الكلمة يبدأ الحوار مع الحضور من كتّاب ورؤساء تحرير وإعلاميين وشخصيات عامة، ويدير الصالون الخبير الاقتصادي عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

وزير الخارجية

وكان وزير الخارجية الدكتور بدر عيد العاطي قد حل ضيفًا علي صالون ماسبيرو الثقافي في أولي ندواته، حيث تحدث عن معالم السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي، وقد شارك في تكريم نخبة من كبار نجوم ماسبيرو.. الأساتذة: فهمي عمر وسناء منصور وإيناس جوهر ونهال كمال، وقدم الصالون الإعلامي الكبير مسعد أبو ليلة.

وأذاعت القناة الأولى الصالون كاملًا أمس الجمعة، ويذاع السادسة والنصف مساء اليوم السبت علي قناة إكسترا نيوز.

