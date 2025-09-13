أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشددا على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والإدارات المعنية، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال المرحلة الثانية لتطوير ورصف شارع الجلاء بالمنصورة

تطوير ورصف شارع الجلاء بالمنصورة في المسافة من مساكن الجلاء حتى ميدان مشعل

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يتابع أعمال المرحلة الثانية من تطوير ورصف شارع الجلاء بالمنصورة في المسافة من مساكن الجلاء حتى ميدان مشعل، والتي يجري العمل فيها، بطول 800 متر، وتشمل أعمال الرصف وإقامة أحواض الزرع بالجزيرة الوسطى، وأعمدة إنارة ديكورية، والأرصفة، ليكون اجمالي مسافة أعمال التطوير بشارع الجلاء بالمنصورة 2200 متر تشمل المرحلة الأولى، التي تبلغ 1400 متر، وتم نهو أعمالها وجاري العمل في المرحلة الثانية، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في المدة الزمنية المحددة.

المرحلة الثانية من أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء بالمنصورة

من جانبها أوضحت إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة، أن المرحلة الثانية من أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء بالمنصورة، تأتي تحت إشراف المهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق، والمهندس سامح نوار وكيل المديرية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2025/2026.

