ألعاب القوى، إسراء عويس تتأهل لنهائي الوثب الطويل ببطولة العالم

ألعاب القوى، تأهلت إسراء عويس لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى، لنهائي منافسات الوثب الطويل، ببطولة العالم المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

ووصلت إسراء عويس لنهائيات الوثب الطويل، بعد تحقيق قفزة بلغت 6.60 متر في التصفيات.

ويضم منتخب مصر في بطولة العالم باليابان كل من:

إسراء عويس (الوثب الطويل) - بسنت حميدة (سباق 400 متر) - مصطفى الجمل (رمي المطرقة) - محمد مجدي (رمي الجلة).

