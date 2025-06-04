فازت بذهبية 200 و100 متر عدوا، محافظ أسوان يكرم آلاء بطلة ألعاب القوى (صور)

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على تكريم آلاء على حسن بطلة ألعاب القوى بنادي ذوي الاحتياجات الخاصة، وإهدائها درع المحافظة وشهادة تقدير، وذلك تقديرًا لرفعها اسم المحافظة عاليًا أثناء احتفالية المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ضمن المبادرة القومية "أسرتى قوتى"، والتى تم تنظيمها الشهر الماضى بحضور ورعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، وتكريمها.

كما تم تكريمها لفوزها بالميدالية الذهبية فى مسابقات ألعاب القوى ببطولة كأس مصر لمنافسات عدو 200 متر، وفوزها كذلك بالمركز الأول فى نفس البطولة عدو 100 متر، والتى تقام تحت مظلة الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية واللجنة البارالمبية.

نموذج مشرف يُحتذى به فى قهر المستحيل

وخلال لقاء المحافظ بالبطلة آلاء وأسرتها فى حضور سعد خليفة وكيل مديرية الشباب والرياضة، ورضا إبراهيم نائب رئيس نادى ذوى الاحتياجات الخاصة، عبر الدكتور إسماعيل كمال عن سعادته البالغة لتميز آلاء على حسن، ونجاحها فى الحصول على العديد من الميداليات والمراكز الأولى فى بطولة الجمهورية والمسابقات والمحافل الرياضية المتنوعة، لتكون نموذجًا مشرفًا يحتذى به فى قهر المستحيل.

وأشار الى اهتمامه بتكريمها لأنها مجتهدة، واستطاعت بتحدى وعزيمة الأبطال أن تكون مصدرًا للفخر والاعتزاز لنا، وهذا جاء نتيجة للتشجيع والتحفيز المستمر من أفراد أسرتها الذين نقدم لهم كل الشكر والعرفان والتقدير لرعاية ابنتهم وبذل قصارى جهدهم لتنال هذا الشرف الرفيع.

فيما قدم والد البطلة آلاء شكرهم لمحافظ أسوان على هذا التكريم لابنتهم، والذي يعتبرونه وساما على صدورهم، ويؤكد على الفكر والوعي المستنير لمحافظ الإقليم فى اهتمامه بالنماذج الناجحة فى كافة المجالات، مشيدا بهذه اللفتة الطيبة لتكريم آلاء، وليكون ذلك حافزًا ويساعدها فى رفع الروح المعنوية لها لاستكمال رحلتها فى التميز والتفوق وحصد المزيد من الميداليات والمراكز المتقدمة فى المنافسات والبطولات المختلفة.

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