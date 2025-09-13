لطلاب المرحلة الثالثة 2025، قواعد التحويلات بين الكليات والمعاهد لتقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب 2025.. تنتهي غدا الأحد 14 سبتمبر 2025 في السابعة مساءً آخر فرصة أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من طلاب الثانوية العامة (النظام القديم والجديد) لتسجيل رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب، وفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

كان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد قد أعلن الأربعاء الماضي، عن بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات (النظام القديم والجديد)، بالإضافة إلى من لم يستفد من طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تحويلات تقليل الاغتراب، على أن يستمر فتح باب التسجيل حتى يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في تحويلات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــا.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير قواعد وضوابط التحويلات بين الكليات والمعاهد في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025.

ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب 2025 بين الكليات والمعاهد

أولا: ضوابط التحويل بين الكليات الجامعية:

يتم التحويل بين الكليات عن طريق موقع مكتب التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:-

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات. التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط. لا توجد تحويلات ورقية. التحويل يكون لمرة واحدة فقط. استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات). تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

ثانيا: ضوابط التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة:

يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك الطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم من خلال موقع التنسيق الالكتروني لإبداء رغبتهم في التحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه. مراعاة الطاقة الاستيعابية. الالتزام بنسبة القبول المحددة للتحويل. ترتيب الطلاب يتم وفقًا لمجموع الطالب في الشهادة الحاصل عليها.

ونبهت وزارة التعليم العالي على طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، ومن لم يستفد من تقليل الاغتراب في المرحلتين الأولى والثانية، الالتزام الدقيق بالمواعيد والأيام المخصصة لتقديم رغباتهم.

