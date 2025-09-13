السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحصين 168 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

تحصين المواشي بالدقهلية،
تحصين المواشي بالدقهلية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تحصين 167 ألفا و928 رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1، مبينا أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية وفي كافة الأنحاء بالمحافظة.

 

تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم

وأكد محافظ الدقهلية تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض، مضيفا أن الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

تحصين رؤوس الأبقار والجاموس، بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور

من جانبه أوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الأبقار والجاموس، بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، ويناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين.

الأجهزة التنفيذية الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية الحملة القومية للتحصين الطب البيطري بالدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية توعية المواطنين تقديم اوجة الدعم طارق مرزوق محافظ الدقهلية مراكز ومدن المحافظة مديرية الطب البيطري بالدقهلية

الجريدة الرسمية
