مهرجان الفضاءات غير التقليدية يقدم 12 ورشة مجانية على هامش دورته الرابعة

أعلنت إدارة مهرجان الفضاءات غير التقليدية عن تقديم 12 ورشة مجانية للجمهور على هامش الدورة الرابعة، التي ستقام فعالياتها في بداية شهر أكتوبر المقبل، تحت رعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.

مهرجان الفضاءات غير التقليدية

وينظم المهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة تحت قيادة الدكتور إسلام النجدي عميد المعهد، الفنان هشام صبرة مدير المهرجان، الفنان عبد الرحمن المغربي رئيس اتحاد طلاب المعهد، الفنان محمد الإسناوي المدير تنفيذي للمهرجان والفنانة جينا حميد منسق عام المهرجان.

ورش مهرجان الفضاءات غير التقليدية

و تضم قائمة الورش المقدمة عددا كبيرا من الورش المميزة والمتنوعة، يقدمها مجموعة من أبرز المتخصصين علي الساحة الفنية.

ويتضمن جدول هذه الورش ورشة المحاكاة البصرية في المنظر المسرحي ويقدمها الدكتور محمود صبري، ماستر كلاس " أعرف صوتك " وتقدمها الدكتورة جيهان الناصر، ورشة التعرف علي مناهج التمثيل وتقدمها الفنانة روان الغابة، ورشة التمثيل وتقدمها الفنانة هنادي عبد الخالق، ورشة الكاستنج ويقدمها الفنان أحمد تمام، ورسة نظريات النقد ويقدمها الناقد محسن الميرغني.

ورشة أساسيات الدوبلاج وتقدمها الدكتورة هايدي عبد الخالق، ورسة التعبير الحركي وتقدمها الفنانة مناضل عنتر، ورشة جماليات الإخراج ويقدمها الفنان سامح بسيوني، ورشة التأليف ويقدمها الدكتور حاتم حافظ، ورشة الديكور في الفضاءات المسرحية ويقدمها الدكتور، محمود فؤاد وورشة الديكور ومواجهة سوق العمل ويقدمها الدكتور أحمد عبد العزيز.

و يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على مسرح الفضاءات كأحد الأشكال المسرحية النادرة والمختلفة، نظرًا لقربه من الجمهور وطبيعته التفاعلية.

إضافةً إلى بساطة إنتاجه مما يُتيح إمكانية تجوال عروضه في المحافظات، وتمثيل مصر في المهرجانات الدولية وتجدر الإشارة إلي أن المهرجان إنتاج ذاتي بالكامل، دون ميزانيات مخصصة للمخرجين أو المشاركين، مما يُبرز إصرار طلاب المعهد على إنجاحه بجهودهم الذاتية.

