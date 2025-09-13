السبت 13 سبتمبر 2025
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في الأسواق اليوم

الجنيه الذهب، استقر سعر الجنيه الذهب، في الصاغة خلال بداية حركة تعاملات اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 ليسجل 39200 جنيه بالسوق المحلية بالصاغة.

الجنيه الذهب وسيلة استثمار

ويعد الجنيه الذهب أكثر من مجرد وسيلة استثمار، فهو يحمل أثرًا ثقافيًا واجتماعيًا عميقًا يتوارثه الناس هدية في مناسبات مثل الأعراس والميلاد، ويُعدُّ رمزًا للمكانة والديمومة حتى بين الأجيال، فيشهد تقليدًا مستمرًا يستمد جذوره من الماضي. 

ويعد  الجنيه الذهب في مصر من أكثر أشكال الذهب رواجًا، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى الإهداء في المناسبات الاجتماعية المختلفة.

مكانة قوية كملاذ آمن في مواجهة التضخم

اقتصاديًا، يحظى الجنيه الذهبي بمكانة قوية كملاذ آمن في مواجهة التضخّم وتقلبات سعر الصرف، الأمر الذي ينعكس في ارتفاع الإقبال عليه خلال فترات ضعف العملة المحلية أو اضطراب السوق العالمي، وبينما تحاول الدولة تنظيم السوق عبر إنشاء صناديق استثمار ذهبية تُتيح حفظ القيمة دون امتلاك المعدن المادي مباشرة، فإن الطلب على الجنيه الذهب يظل مرتفعًا بفضل سيولته وسهولة تداوله. 

وهكذا يظل الجنيه الذهبي جزءًا من المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مترسّخًا بين مظاهر الاحتفال والتراث ومفردات الحماية المالية. 

كيفية حساب المصنعية على الذهب

 وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءا، وهو العيار الأعلى والأنقى، وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطا. 

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل، وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن. 

ما أحجام العملات الذهبية؟

ويمكن القول: إن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية، وتشمل الآتي:

جنيه ذهب 8 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب 4 جرامات 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب 2 جرام 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب، فيتو 

أوزان أخرى بالسوق المحلية

يُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط. 

أوزان الجنيه الذهب 

  • 1 جنيه ذهب = 8 جرامات.
  • ½ جنيه ذهب = 4 جرامات.
  • ¼ جنيه ذهب = 2 جرام. 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف 

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.  

الجنيه غير المغلف 

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك. 

الاستثمار فى الجنيه الذهب

 يفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

كما أن الجنيه الذهب في مصر من أكثر أشكال الذهب رواجًا، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى الإهداء في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج والولادة.

 

