حوادث

تجديد حبس صانعة محتوى تقدم فيديوهات خادشة للحياء

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنح القاهرة تجديد حبس صانعة محتوى “تيك توكر” تقدم فيديوهات خادشة للحياء، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت جهود وزارة الداخلية قد نجحت في ضبط صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل، خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة.

فيديوهات خادشة للحياء

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة لها معلومات جنائية، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي).

وبمواجهتها، اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

