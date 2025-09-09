الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
حوادث

حبس تيك توكر تقدم فيديوهات خادشة للحياء

حبس متهمة
حبس متهمة

قررت النيابة العامة حبس تيك توكر تقدم فيديوهات خادشة للحياء، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


كانت جهود وزارة الداخلية قد نجحت في ضبط صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل، خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة.

فيديوهات خادشة للحياء

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة.


وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة لها معلومات جنائية، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواءهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي).


وبمواجهتها، اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

