السبت 13 سبتمبر 2025
موعد مباراة الأهلي وإنبي والقناة الناقلة

 يستعد الأهلي لمواجهة صعبة أمام نظيره إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في المباراة المقرر إقامتها غدا الأحد  على استاد المقاولون العرب والتى ستكون اختبارا مهما للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس.


 ومن المقرر أن تقام مباراة  الأهلي وإنبي غدا الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

 

